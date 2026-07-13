Torna la Sagra della Pecora a Civita Castellana | gusto e cultura

Da ezrome.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Sagra della Pecora si svolge a Civita Castellana, portando in piazza specialità a base di carne ovina. La manifestazione, dedicata alla tradizione culinaria locale, si tiene durante l’estate. Sono previste degustazioni, stand gastronomici e eventi culturali legati alla tradizione. La sagra richiama visitatori da diverse zone, offrendo un’occasione per assaporare piatti tipici e conoscere aspetti della cultura popolare. La manifestazione è un appuntamento annuale consolidato nel calendario enogastronomico della zona.

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Un nuovo scenario per la tradizione culinaria. L’estate viterbese si arricchisce di uno degli appuntamenti più attesi sul fronte enogastronomico: la Sagra della Pecora. Giunta alla sua quindicesima edizione, la manifestazione si sposta in una location inedita, il Bosco Primo Maggio di Civita Castellana. Questo grande parco offrirà ombra e frescura ai visitatori, accogliendo maxi gazebo e imponenti griglie pronte per la cottura a regola d’arte degli arrosticini. Si tratta di un’opportunità preziosa per chi cerca eventi a Civita Castellana durante il mese di luglio. L’organizzazione, curata dall’associazione Sagra della Pecora in collaborazione con il Comune, ha voluto rinnovare l’offerta mantenendo i prezzi popolari che da sempre caratterizzano la kermesse. 🔗 Leggi su Ezrome.it

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