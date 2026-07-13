Torna la Sagra della Pecora a Civita Castellana | gusto e cultura

Notizia in breve

La Sagra della Pecora si svolge a Civita Castellana, portando in piazza specialità a base di carne ovina. La manifestazione, dedicata alla tradizione culinaria locale, si tiene durante l’estate. Sono previste degustazioni, stand gastronomici e eventi culturali legati alla tradizione. La sagra richiama visitatori da diverse zone, offrendo un’occasione per assaporare piatti tipici e conoscere aspetti della cultura popolare. La manifestazione è un appuntamento annuale consolidato nel calendario enogastronomico della zona.