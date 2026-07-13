Un uomo di oltre novant’anni ha chiamato il 112 a Torino, lamentando solitudine dopo aver perso la moglie e il figlio. Gli agenti sono intervenuti rapidamente presso la sua abitazione, rispondendo alla richiesta di aiuto. Non sono stati riportati altri dettagli sulle sue condizioni o motivazioni. L’intervento è stato di assistenza e vicinanza umana, senza ulteriori sviluppi pubblici.

Un intervento di solidarietà e vicinanza umana è stato compiuto nei giorni scorsi a Torino, dove un uomo ultranovantenne ha chiesto aiuto al Numero Unico di Emergenza 112, sopraffatto dalla solitudine dopo la perdita della moglie. L’episodio, segnalato dalle forze dell’ordine, ha visto la Polizia di Stato rispondere non solo a una richiesta di soccorso, ma anche a un profondo bisogno di ascolto e compagnia. L’arrivo degli agenti e il racconto dell’anziano Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio quando l’anziano, rimasto solo dopo la recente scomparsa della moglie, ha composto il 112 chiedendo aiuto. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Torino, perde moglie e figlio e chiama la polizia per la solitudine: gli agenti si precipitano da lui

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