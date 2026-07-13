Warner Bros. ha diffuso il primo trailer di Digger, il decimo film di Alejandro González Iñárritu, che avrà per protagonista Tom Cruise e uscirà il prossimo 2 ottobre. Racconta la storia di Digger Rockwell (interpretato da Cruise), un magnate del petrolio che deve risolvere una catastrofe ambientale causata dalla sua stessa azienda. È un film molto atteso, e secondo critici e addetti ai lavori ha tutte le carte in regola per ambire all’Oscar per il miglior film: Iñárritu è infatti uno dei registi più importanti al mondo e ne ha già vinti cinque, tra quello per il miglior film con Birdman. Cruise invece sta vivendo una nuova fase di grandi... 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Il trailer di “Digger”, il nuovo film di Iñárritu con Tom Cruise

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Novo Filme de Tom Cruise, Digger, vem aí!! Ansiosos

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Il trailer di Digger, il nuovo film di Alejandro G. Iñárritu con Tom Cruise, Riz Ahmed, John Goodman, Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg e Jesse Plemons. Nelle sale italiane dal 1º ottobre con Warner Bros. x.com

DIGGER - Trailer Retrospectivo di Tom Cruise reddit

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