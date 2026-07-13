Un wrestler ha condiviso su Instagram uno screenshot di un messaggio privato contenente insulti omofobi e razzisti. Il messaggio è stato inviato da un account chiamato “brendenphillie”. Il wrestler ha deciso di rendere pubblico il contenuto senza ulteriori commenti. Non sono state fornite informazioni su eventuali azioni legali o risposte da parte delle autorità. L’origine del messaggio e la sua provenienza rimangono non specificate.

Ryan Nemeth ha deciso di rendere pubblico uno dei messaggi privati più pesanti ricevuti online, senza bisogno di aggiungere molto altro. Il wrestler ha condiviso nelle sue Instagram Stories lo screenshot di un messaggio offensivo ricevuto da un account chiamato “brendenphillie”. L’autore del DM si è lasciato andare a una lunga serie di insulti personali, epiteti omofobi e altre espressioni offensive, arrivando anche a coinvolgere il fratello di Ryan, Nic Nemeth. L’odio arriva nei DM di Ryan Nemeth: la sua risposta. Nel messaggio sembrerebbe esserci un riferimento anche a un’altra persona, ma il testo non è abbastanza chiaro da permettere di capire con certezza a chi si riferisse l’autore. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - TNA: Insulti omofobi e razzisti contro Ryan Nemeth, il wrestler rende pubblico il DM ricevuto

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