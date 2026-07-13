Theo Burrell morta a 39 anni l'esperta del Cash or Trash britannico per un tumore al cervello
Theo Burrell, nota per il suo ruolo nel programma britannico Antiques Roadshow, è morta all'età di 39 anni a causa di un glioblastoma. La donna aveva combattuto la malattia per quattro anni.
Theo Burrell, specialista di Antiques Roadshow, il nostro Cash or Trash, è morta a 39 anni dopo quattro anni di lotta contro un glioblastoma. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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