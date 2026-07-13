Riparte oggi, lunedì 13 luglio, nel preserale di Canale 5 The Wall, uno dei format più spettacolari e di successo della televisione internazionale. Alla guida di questa nuova edizione c'è Max Giusti, pronto a confrontarsi con l'iconico "muro" che, in un istante, può cambiare la vita dei concorrenti. Il conduttore, che terrà compagnia ai telespettatori per tutta l'estate, sette giorni su sette, affronta questa sfida con l'obiettivo di consolidare il proprio rapporto con il pubblico Mediaset, puntando su una conduzione rassicurante e su un format rodato. Il gioco si sviluppa attraverso tre round e una fase finale caratterizzata dalla "Lucky Ball", un ultimo lancio capace di ribaltare le sorti della gara, aumentando vertiginosamente il montepremi o azzerandolo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - The Wall 2026: riparte stasera il game show di Canale 5 condotto da Max Giusti

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