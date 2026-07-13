Le graduatorie del TFA Sostegno risultano sature in alcune regioni italiane, creando difficoltà nell'assunzione di docenti specializzati. La carenza di personale specializzato nelle scuole italiane è evidente, e si rende necessario un intervento che tenga conto delle effettive esigenze degli istituti. La richiesta di una revisione del sistema punta a una programmazione più accurata per garantire il reclutamento di insegnanti adeguati alle esigenze scolastiche.

Il sistema del TFA Sostegno necessita di una profonda revisione per risolvere il problema delle graduatorie sature in alcune regioni italiane. Secondo la Uil Scuola, la carenza di personale specializzato richiede una programmazione basata sulle reali necessità degli istituti.TFA Sostegno, D’Aprile (Uil): graduatorie sature in alcune regioni, carenza di personale in altreIl sistema va ripensato. Indispensabile trasformare l’organico di fatto in organico di diritto.Il via libera ai 30.241 posti dell’XI ciclo del TFA Sostegno riporta al centro una questione ancora irrisolta: i percorsi di specializzazione continuano a essere programmati senza una reale corrispondenza con il fabbisogno delle scuole. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

© Scuolalink.it - TFA Sostegno: graduatorie sature e carenza di docenti nelle scuole italiane

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