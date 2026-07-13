Terremoto in Mediaset addio all’amato volto | Scelta doverosa

Una delle figure più note di Quarto Grado lascerà il programma di Rete 4. La criminologa ha annunciato pubblicamente la fine della collaborazione, definendola una decisione “doverosa”. La notizia ha suscitato reazioni tra i follower, senza ulteriori dettagli sul motivo della separazione. La professionista non ha specificato se continuerà a lavorare in altri ambiti o programmi. La notizia si diffonde tra gli spettatori della trasmissione dedicata ai casi di cronaca nera.

Una delle presenze più riconoscibili di Quarto Grado è pronta a lasciare il programma di Rete 4. Roberta Bruzzone ha ufficializzato la fine della sua collaborazione con la trasmissione dedicata ai grandi casi di cronaca nera, spiegando ai suoi follower il motivo di una decisione che ha già fatto parlare il pubblico. L’addio, però, non sarebbe legato a tensioni interne o problemi con il programma. La criminologa ha chiarito che alla base della scelta c’è soprattutto una nuova fase della sua carriera televisiva, sempre più orientata verso nuovi progetti professionali. Il messaggio pubblicato sui social. Dopo aver ricevuto numerosi messaggi da parte degli spettatori, Roberta Bruzzone ha deciso di intervenire direttamente attraverso il proprio profilo Instagram. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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