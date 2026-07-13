Terme di Caracalla di sera | come visitare sotterranei e il più grande mitreo di Roma

Le Terme di Caracalla a Roma sono visitabili anche di sera, offrendo l'opportunità di esplorare i sotterranei e il più grande mitreo della città. Le rovine si illuminano, creando un’atmosfera diversa rispetto alla luce diurna. La visita serale permette di vedere parti normalmente chiuse al pubblico, come i livelli sotterranei e le strutture associate. La luce artificiale mette in evidenza i dettagli architettonici e le aree meno accessibili durante il giorno.

Roma dopo il tramonto mostra un volto ancora più affascinante, soprattutto quando a illuminarsi di sera sono le grandiose rovine delle Terme di Caracalla. Con le aperture serali di Notturno Imperiale è infatti possibile attraversare il complesso archeologico in un’atmosfera che sembra quasi sospesa, fino scendere nei suoi ambienti sotterranei e raggiungere il più grande mitreo scoperto nella Capitale, vivendo un viaggio suggestivo nel cuore della Roma antica. LEGGI ANCHE: ‘Roma in moneta’, le mille vite della città dalle prime emissioni all’euro Notturno Imperiale: le Terme di Caracalla di sera tra rovine, gallerie e giochi di luce. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. 🔗 Leggi su Funweek.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Thermes de Caracalla Un géant de la Rome antique

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Caracalla di sera: sei date per scoprire i sotterranei e il mitreo illuminati

Neacò, il live per Jazz & Image alle Terme di Caracalla a RomaI Neacò si sono esibiti ieri alle Terme di Caracalla a Roma nell’ambito del festival Jazz & Image.

Temi più discussi: Notturno Imperiale: le Terme di Caracalla aprono di sera tra luci e sotterranei; Notturno Imperiale, ritornano le aperture serali delle Terme di Caracalla illuminate; Notturno imperiale. Le Terme di Caracalla si raccontano al tramonto; Roma, tornano le visite serali alle Terme di Caracalla: una passeggiata sospesa nel tempo sotto le stelle - Radio Globo.

Notturno imperiale. Le Terme di Caracalla si raccontano al tramonto arte.it/notizie/roma/n… x.com

Terme di Caracalla reddit

Terme di Caracalla di sera: come visitare sotterranei e il più grande mitreo di RomaLe Terme di Caracalla di sera si illuminano per Notturno Imperiale: visite tra rovine, sotterranei e il più grande mitreo di Roma. funweek.it

Caracalla di sera: sei date per scoprire i sotterranei e il mitreo illuminatiIl programma Notturno Imperiale svela le Terme romane dopo il tramonto con aperture speciali da luglio a ottobre, mostrando le grandi aule, i passaggi segreti dei sotterranei e il tempio di Mitra ... quotidiano.net