Terme di Caracalla di sera | come visitare sotterranei e il più grande mitreo di Roma

Da funweek.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le Terme di Caracalla a Roma sono visitabili anche di sera, offrendo l'opportunità di esplorare i sotterranei e il più grande mitreo della città. Le rovine si illuminano, creando un’atmosfera diversa rispetto alla luce diurna. La visita serale permette di vedere parti normalmente chiuse al pubblico, come i livelli sotterranei e le strutture associate. La luce artificiale mette in evidenza i dettagli architettonici e le aree meno accessibili durante il giorno.

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Roma dopo il tramonto mostra un volto ancora più affascinante, soprattutto quando a illuminarsi di sera sono le grandiose rovine delle Terme di Caracalla. Con le aperture serali di Notturno Imperiale è infatti possibile attraversare il complesso archeologico in un’atmosfera che sembra quasi sospesa, fino scendere nei suoi ambienti sotterranei e raggiungere il più grande mitreo scoperto nella Capitale, vivendo un viaggio suggestivo nel cuore della Roma antica. LEGGI ANCHE: ‘Roma in moneta’, le mille vite della città dalle prime emissioni all’euro Notturno Imperiale: le Terme di Caracalla di sera tra rovine, gallerie e giochi di luce. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. 🔗 Leggi su Funweek.it

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Thermes de Caracalla Un géant de la Rome antique

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