Sei date per visitare i sotterranei e il mitreo di Caracalla illuminati di sera. Le aperture straordinarie permettono di esplorare i livelli nascosti dell'antico complesso, normalmente chiusi al pubblico. Le visite si svolgono in orari serali, offrendo un’occasione unica di ammirare i resti della Roma imperiale sotto una luce diversa. Le date sono state comunicate dall’amministrazione del sito archeologico.

Il fascino della Roma imperiale ritrova la sua maestosità grazie a una serie di aperture serali straordinarie destinate a svelare i segreti custoditi sotto il livello stradale della capitale. Il progetto Notturno Imperiale, curato dalla Soprintendenza Speciale di Roma, permette di accedere eccezionalmente alle Terme di Caracalla, imponente sito per il benessere edificato a partire dal regno di Settimio Severo e inaugurato dal figlio Marco Aurelio Antonino, passato alla storia con il soprannome di Caracalla. L’evento si sviluppa lungo un itinerario che unisce le strutture di superficie ai complessi passaggi inferiori, solitamente sottratti allo sguardo del pubblico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Caracalla di sera: sei date per scoprire i sotterranei e il mitreo illuminati

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