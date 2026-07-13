Il ministro delle Imprese ha dichiarato che se i prezzi dei carburanti aumentano, saranno adottati aiuti mirati per imprese e famiglie, evitando interventi generalizzati come il taglio delle accise. Ha aggiunto che è preferibile concentrarsi sui redditi più bassi piuttosto che distribuire misure estese senza specificità. La dichiarazione è arrivata in un contesto di crescenti tensioni nella regione di Hormuz.

L’intervista al ministro delle Imprese e del made in Italy: “No a interventi a pioggia come il taglio delle accise, meglio dare priorità ai redditi più bassi”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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© Repubblica.it - Tensioni a Hormuz, Urso: “Se i carburanti risalgono, aiuti mirati a imprese e famiglie”

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