La tensione tra il leader del Movimento e il Partito Democratico sulla politica estera si intensifica. Provenzano, membro della segreteria dem, ha dichiarato che il Movimento sta “alzando il tiro”. La questione riguarda le divergenze sulla posizione riguardante Mosca. Il confronto si inserisce nel contesto delle discussioni interne alla coalizione, con il nodo di Di Battista che emerge come elemento di frizione. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora risolto le differenze tra i partiti.

Il nodo della politica estera agita la coalizione. Per il membro della segreteria dem il Movimento “ha il problema Di Battista”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Tensione Conte-Pd su Mosca. Provenzano: “Sta alzando il tiro”

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