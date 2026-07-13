C’è anche Matteo Mutti al Wtt (World Table Tennis) in corso ad Asuncion, in Paraguay. L’atleta di punta dell’ Apuania Tennistavolo è l’unico italiano che partecipa al prestigioso torneo con un montepremi complessivo di 30mila euro, dove ci sono i migliori talenti di tutto il pianeta e in particolare del continente americano, che si affrontano in singolare, doppio e doppio misto, sia maschili che femminili. Campione italiano in carica, numero 136 del ranking mondiale, Matteo Mutti (nella foto) è entrato direttamente nel tabellone. Tra i suoi avversari ci sono il francese Alexis Kouraichi (numero 206 del ranking), il francese Leo De Nodrest (63), l’indiano Harmeet Desai (89), il cileno Nicolas Burgos (93), il brasiliano Guilherme Teodoro (103), il cileno Gustavo Gomez (117) e il brasiliano Leonardo Iizuka (120). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Tennistavolo: unico italiano al prestigioso torneo. Matteo Mutti in gara al World Table Tennis che si gioca in Paraguay

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