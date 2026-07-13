Durante la quarta puntata di Temptation Island, si è assistito a un falò di confronto tra una donna e un uomo. Prima di questo momento, sono state mostrate chat tra l’uomo e una donna, che hanno messo in crisi la coppia. Le conversazioni sono state trasmesse in diretta e hanno suscitato grande attenzione tra il pubblico. La scena si è svolta in modo intenso, con le due parti che si sono confrontate davanti alle telecamere.

La quarta puntata di Temptation Island si prepara a regalare uno dei momenti più attesi e discussi di questa edizione. L’appuntamento, trasmesso eccezionalmente questa sera, lunedì 13 luglio, vedrà protagonista il falò di confronto tra Alessandra Ciociola e Rosario Monetti. A rendere tutto ancora più complicato sarà la presenza della tentatrice Giada Alessandrini, chiamata a intervenire in un confronto che potrebbe cambiare definitivamente gli equilibri della coppia. Secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore, Giada non sarebbe una figura qualunque nella storia di Alessandra e Rosario. La ragazza, infatti, in passato sarebbe stata una delle migliori amiche di Alessandra e sarebbe finita al centro dei rumor per un presunto flirt con Rosario mai chiarito. 🔗 Leggi su Tivvusia.it

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© Tivvusia.it - Temptation Island, falò esplosivo: le chat tra Rosario e Giada fanno tremare la coppia

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Temptation Island 2026 - Lo sfogo di Giovanni

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