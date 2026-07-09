Nella terza puntata di Temptation Island 2026, Gabriele ha incontrato una tentatrice di nome Patrizia Zylka. Durante il programma, si è vista una discussione tra lui e la partner, con il falò anticipato di Sara e Gabriele. Patrizia Zylka è stata la donna che ha attirato l’attenzione di Gabriele, secondo quanto mostrato in trasmissione. La sua presenza ha provocato tensioni e discussioni tra i partecipanti.

Continua il viaggio nei sentimenti. “Temptation Island 2026" è giunto già alla terza puntata, che ha visto il falò anticipato di Sara e Gabriele. Ma, a proposito di quest’ultimo, chi è la tentatrice che aveva attirato la sua attenzione? Conosciamo meglio Patrizia Zylka. Patrizia Zylka è una delle tentatrici dell’edizione 2026 di “Temptation Island“, il reality dei sentimenti che ogni estate tiene compagnia agli italiani, tra emozioni e plot twist. Patrizia, come ricorderete, ha subito attirato le attenzioni di uno dei fidanzati, ovvero Gabriele ma, prima di approfondire l’argomento, cerchiamo di conoscere meglio la giovane tentatrice. Patrizia Zylka è nata nel 1996, è originaria della Calabria, terra che però ha lasciato presto per inseguire i suoi sogni a Milano. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Segui gli aggiornamenti su Temptation Island.

© Novella2000.it - Patrizia Zylka, chi è la tentatrice di Temptation Island 2026?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Temptation Island 2026, chi è la tentatrice Giada: anni, lavoro, cognome, Instagram e passioniGiada Alessandrini, 28 anni, è la prima tentatrice di Temptation Island 2026 ad aver preso parte a un falò di confronto.

Temi più discussi: Tentatrici e tentatori a Temptation Island estate 2026: nomi e foto dei single; Chi è Patrizia Zylka, tentatrice di Temptation Island 2026 scelta da Gabriele | Giochi di sguardi…; Patrizia Zylka, chi è la tentatrice di Temptation Island 2026?; Patrizia Zylka, chi è la tentatrice di Temptation Island 2026?.

Ecco chi sono le tentatrici di #TemptationIsland 2026. Tra le 13 single anche Patrizia Zylka, volto di Sportitalia - X x.com

Patrizia Zylka, chi è la tentatrice di Temptation Island 2026?Continua il viaggio nei sentimenti. Temptation Island 2026? è giunto già alla terza puntata, che ha visto il falò anticipato di Sara e Gabriele. Ma, a proposito di quest’ultimo, chi è la tentatrice c ... novella2000.it

Patrizia Zylka, chi è la tentatrice di Temptation Island 2026 scelta da Gabriele | Feeling nel villaggio…Chi è davvero la tentatrice Patrizia Zylka che ha conquistato le attenzioni di Gabriele a Temptation Island 2026. ilsussidiario.net