TEMPTATION ISLAND | BISCIGLIA TRA FALÒ TRIANGOLI E SHARE DA SANREMO

Lunedì 13 luglio andrà in onda il quarto episodio di “Temptation Island” su Canale 5, condotto da Filippo Bisciglia. La puntata prevede numerosi colpi di scena e si svolge in un contesto di falò, triangoli amorosi e condivisione di contenuti sui social, inclusi quelli provenienti da eventi come il Festival di Sanremo.

Lunedì 13 luglio, in prima serata su Canale 5, quarto appuntamento ricco di colpi di scena con “Temptation Island”, il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia. Dopo l’uscita da separati di Sara e Gabriele il pubblico attende di scoprire che esito avrà i l falò immediato richiesto da Alessandra nei confronti del fidanzato Rosario. Un falò molto atteso che tra l’altro vede l’ inedita partecipazione – per la prima volta nella storia del programma prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi – della single coinvolta nell’affaire amoroso. E ancora. Giovanni e Sabrina, Francesca e Danilo, Soraya e Cristian, Iris e Andrea e Bernadette e Diamante... 🔗 Leggi su Bubinoblog.altervista.org

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TEMPTATION ISLAND 2026 REACTION | IL FALÒ DI SARA E GABRIELE Terza Puntata

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