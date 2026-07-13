Una coppia si è detta addio e un’altra ha fatto saltare il falò durante la prima fase di Temptation Island. Le decisioni sono state prese in diretta, segnando un mutamento nel percorso del programma. Le coppie coinvolte hanno affrontato le prime verifiche sul loro rapporto, portando a queste scelte definitive. La puntata ha mostrato i primi effetti delle tensioni e delle delusioni tra i partecipanti.

I primi verdetti cambiano il destino delle coppie. Il viaggio nei sentimenti entra nella fase più delicata e le prime decisioni sono destinate a cambiare il volto di Temptation Island. Le anticipazioni della nuova puntata parlano di verdetti importanti, tra relazioni che arrivano al capolinea e confronti che non andranno come previsto. Al centro dell’attenzione c’è soprattutto la coppia formata da Alessandra Ciociola e Rosario Monetti, protagonista di una delle vicende più discusse di questa edizione. Alessandra chiude con Rosario dopo il confronto con Giada. Il falò tra Alessandra e Rosario sarà inevitabilmente segnato dalla presenza della tentatrice Giada Alessandrini, finita al centro delle polemiche nelle ultime ore. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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© Notizieaudaci.it - Temptation Island, arrivano i primi verdetti: una coppia si dice addio, un’altra fa saltare il falò

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TEMPTATION ISLAND: IL DESTINO DELLE COPPIE (CHE CI FARÀ INC*ZZARE) PARLA UN TENTATORE IN ESCLUSIVA

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