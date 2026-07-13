La quarta puntata di Temptation Island 2026 andrà in onda in un giorno diverso rispetto alla settimana precedente. Durante l’episodio si prevedono nuovi momenti di tensione e sviluppi tra le coppie partecipanti. La trasmissione continuerà a seguire le dinamiche tra i protagonisti, senza anticipare i dettagli specifici delle situazioni che si presenteranno. La puntata si concentrerà sugli incontri e sui confronti tra i partecipanti, con l’obiettivo di mostrare le reazioni alle situazioni che si verranno a creare.

Temptation Island 2026, anticipazioni quarta puntata. Cambia l’appuntamento settimanale dello show dei sentimenti. La quarta puntata di Temptation Island si prepara a regalare nuovi momenti di tensione e importanti sviluppi per le coppie protagoniste dell’edizione 2026. L’appuntamento è fissato per lunedì 13 luglio su Canale 5, con Filippo Bisciglia pronto ad accompagnare il pubblico tra emozioni, dubbi e confronti sempre più delicati. Dopo le vicende raccontate nelle precedenti puntate, l’attenzione sarà concentrata soprattutto su Alessandra e Rosario. I due fidanzati, insieme da quasi tre anni, arriveranno a un momento decisivo del loro percorso: è infatti previsto un falò di confronto anticipato al quale prenderà parte anche la tentatrice Giada. 🔗 Leggi su 2anews.it

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Temptation Island 2026: LUNEDI crollano TUTTE le coppie (anticipazioni quarta puntata)

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