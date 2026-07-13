Temptation Island Estate 2026 | le anticipazioni e coppie della quarta puntata
Stasera alle 21:30 su Canale 5 va in onda la quarta puntata di Temptation Island 2026, condotta da Filippo Bisciglia. La trasmissione, un docu-reality, mostra le coppie coinvolte nel programma. Sono previste anticipazioni sui loro sviluppi e le dinamiche tra i partecipanti. La puntata si concentra sulle interazioni tra i fidanzati e i tentatori, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici o sui nomi dei partecipanti.
Temptation Island 2026: le anticipazioni e coppie della quarta puntata, 13 luglio. Questa sera, lunedì 13 luglio 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la quarta puntata di Temptation Island (Estate 2026), il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia. Anche in quest’anno, coppie senza figli in comune e non sposate, metteranno alla prova il loro amore, vivendo per 21 giorni separati in un resort di lusso in compagnia di single tentatori. Al termine dei 21 giorni (ma anche durante il percorso), le coppie si riuniranno per decidere se lasciare insieme il programma o uscire separati. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni. 🔗 Leggi su Tpi.it
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