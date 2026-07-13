Temptation Island 14 | che lavoro fa Soraya Sabetta

Soraya Sabetta è una delle protagoniste di Temptation Island 14 insieme a Cristian Mascolino. Il suo nome è tra i più cercati sul web: le curiosità riguardano proprio la professione che svolge e le dinamiche con il fidanzato. Tra dubbi, differenze caratteriali e visioni opposte sulla vita quotidiana, ecco cosa abbiamo scoperto sul suo conto. Che lavoro fa Soraya Sabetta di Temptation Island 2026. Soraya Sabetta lavora nell’azienda di famiglia, realtà gestita dal padre e attiva nella gestione di partecipazioni e investimenti in società, imprese e consorzi sia in Italia che all’estero. Si tratta quindi di un’attività legata al mondo imprenditoriale e finanziario. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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Temptation Island 2026 - Giovanni e Sabrina

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Prima di deriderlo a Temptation Island, Soraya Sabetta scriveva al fidanzato Cristian: “Così orgogliosa di te”Prima di partecipare a Temptation Island, Soraya Sabetta aveva scritto al suo fidanzato, esprimendo orgoglio per lui e mostrando affetto.

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