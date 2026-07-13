Temptation Island 14 | che lavoro fa Soraya Sabetta

Soraya Sabetta, protagonista di Temptation Island 14, è al centro dell’attenzione per la sua partecipazione al programma. La sua professione e le relazioni con il fidanzato sono tra gli aspetti più cercati online. La sua presenza nel reality ha suscitato interesse tra il pubblico, che si interroga sulle sue attività lavorative e sulle dinamiche con il partner all’interno del programma. Al momento, non sono stati forniti dettagli ufficiali sulla sua professione.

Soraya Sabetta è una delle protagoniste di Temptation Island 14 insieme a Cristian Mascolino. Il suo nome è tra i più cercati sul web: le curiosità riguardano proprio la professione che svolge e le dinamiche con il fidanzato. Tra dubbi, differenze caratteriali e visioni opposte sulla vita quotidiana, ecco cosa abbiamo scoperto sul suo conto. Che lavoro fa Soraya Sabetta di Temptation Island 2026. Soraya Sabetta lavora nell’azienda di famiglia, realtà gestita dal padre e attiva nella gestione di partecipazioni e investimenti in società, imprese e consorzi sia in Italia che all’estero. Si tratta quindi di un’attività legata al mondo imprenditoriale e finanziario. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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Temptation Island 2026 - Giovanni e Sabrina

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