Taranto il no di Bitetti al rigassificatore | Contrasta l?eolico offshore

Notizia in breve

Oggi si sono chiusi i termini per le osservazioni al progetto di un rigassificatore nel porto di Taranto. Il termine, iniziato il 14 maggio, era stato stabilito dal ministero dell’Ambiente. Tra le persone che hanno presentato commenti, c’è un rappresentante che ha espresso opposizione, affermando che il progetto contrasta con lo sviluppo dell’eolico offshore. Non sono stati resi noti altri dettagli o posizioni ufficiali.