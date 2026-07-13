Taranto il no di Bitetti al rigassificatore | Contrasta l?eolico offshore
Oggi si sono chiusi i termini per le osservazioni al progetto di un rigassificatore nel porto di Taranto. Il termine, iniziato il 14 maggio, era stato stabilito dal ministero dell’Ambiente. Tra le persone che hanno presentato commenti, c’è un rappresentante che ha espresso opposizione, affermando che il progetto contrasta con lo sviluppo dell’eolico offshore. Non sono stati resi noti altri dettagli o posizioni ufficiali.
Si chiudono oggi i termini concessi dal ministero dell’Ambiente a partire dal 14 maggio scorso per presentare le osservazioni al progetto di un rigassificatore nell’area del porto di Taranto (terminal container), osservazioni preliminari alla valutazione di merito del progetto stesso. Che è un investimento di circa 600 milioni di euro che fa capo alla società Terminale di rigassificazione Gnl Taranto con sede a Milano - partecipata al 95 per cento da Denali Gnl di Ginevra e per il restante 5 da Belenergia - e che si prefigge di gestire 12 miliardi di metri cubi di gas l’anno. Gas che a Taranto arriverebbe allo stato liquido con le navi gasiere per poi essere portato allo stato aeriforme con l’impianto terrestre. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
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