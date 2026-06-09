Vestas ha annunciato un investimento di 350 milioni di euro a Taranto per un impianto eolico offshore. La produzione della pala più grande al mondo per impianti offshore è in fase avanzata. L’azienda conferma il suo impegno nello sviluppo di questa tecnologia. Il progetto riguarda la realizzazione di una grande pala eolica destinata a impianti marini. Nessuna informazione su tempistiche o altri dettagli tecnici viene comunicata.

Con un investimento di 350 milioni e una produzione — quella della pala eolica più grande del mondo per impianti offshore — che sta avanzando bene, Vestas conferma il ruolo di Taranto nelle energie rinnovabili. Il gruppo danese è presente da 28 anni. Cominciò con le pale da 13 metri di lunghezza (V47) per alimentare impianti onshore ed è passato a produrre, dal 2024 a oggi, pale da 116 metri e 15 megawatt (V236). Queste, montate in mare sugli impianti offshore, possono generare settanta volte più energia da una singola turbina. Ma il salto più significativo lo si coglie negli occupati: l'azienda Vestas Blades è passata dai 700 addetti della produzione onshore ai 2.500 di quella offshore. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Vestas Taranto: investimento da 350 milioni per l'eolico offshore

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