Tar e gruppi di preghiera Ma Manson non si ferma | Sono tornato per restare

Malgrado polemiche, gruppi di preghiera su Facebook, il caldo torrido e la pioggia torrenziale, il concerto di Marilyn Manson si è svolto regolarmente davanti a circa 20.000 spettatori al Ferrara Summer Festival. L’artista ha affermato di essere tornato per restare, dopo aver annunciato un nuovo tour italiano. Nessun evento ha impedito lo svolgimento dell’appuntamento, che ha visto il musicista esibirsi nella prima data del tour.

Polemiche, gruppi di preghiera su Facebook, il Tar, caldo torrido e pioggia torrenziale. Nulla è stato in grado di fermare il concerto di Marilyn Manson, che ha conquistato i 20mila spettatori del Ferrara summer festival nella prima data del suo nuovo tour italiano. Il rocker americano ha mostrato al pubblico di piazza Ariostea un nuovo lato di sé stesso, rispondendo ai detrattori senza provocare, limitandosi a cantare i brani che gli hanno permesso di vendere milioni di copie nel mondo. "Questa canzone – racconta Manson al pubblico prima dell’esecuzione di ‘The nobodies’ – parla della prima volta in cui hanno tentato di affossarmi. Ci hanno provato anche negli ultimi anni, ma tutti noi siamo qui per restare". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Tar e gruppi di preghiera. Ma Manson non si ferma: Sono tornato per restareL’artista davanti ai 20mila di piazza Ariostea non presta il fianco alla polemica Nobodies parla della prima volta in cui hanno tentato di affossarmi. Siamo qui. ilrestodelcarlino.it

Lorenzo Dina (@joecondo) / Posts x.com

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