Tanti i profili proposti | il raduno del gruppo previsto per il 10 agosto Guerri vuole accelerare per l’ultimo straniero
Il gruppo ha annunciato un raduno per il 10 agosto e si prepara a firmare il contratto con un difensore bosniaco. L’obiettivo è completare la campagna di rafforzamento con l’ingaggio di un ultimo giocatore straniero. Nei prossimi giorni sarà ufficializzato l’accordo con Korlatovic, che rappresenta l’ultimo innesto previsto. La società sta accelerando le operazioni per chiudere il mercato estivo con l’arrivo di una difesa straniera.
L’ultimo annuncio da ufficializzare, quello del lungo bosniaco Armin Korlatovic e poi la chiusura della campagna rafforzamenti con l’ingaggio della guardia straniera. Fatta, man mano, la torta adesso la Fortitudo vuole mettere anche la ciliegina, ovvero la guardia straniera che andrà a formare con il lungo lituano Paulius Sorokas, quella che potrebbe essere una delle migliori coppie straniere della serie A2. Sulla scrivania tra proposte fatte dalla Effe e giocatori che son stati offerti ci sono ancora 3-4 proposte dalle quali poter scegliere quello che il presidente Rossano Guerri (nella foto Schicchi) e coach Demis Cavina riterranno i profili più interessanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Notizie e thread social correlati
Basket serie A2: prima di muoversi sul fronte stranieri, Guerri vuole completare il gruppo italiano. La Fortitudo ripensa a Harris. Sarà l’ultimo tassello biancoblùLa Fortitudo sta completando il roster italiano prima di puntare sugli stranieri.
Mercato Inter, opportunità dalla Premier: Maguire tra i profili proposti ai nerazzurriL’Inter sta valutando diversi profili per rinforzare la rosa durante il calciomercato estivo.