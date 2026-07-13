Tanti i profili proposti | il raduno del gruppo previsto per il 10 agosto Guerri vuole accelerare per l’ultimo straniero

Notizia in breve

Il gruppo ha annunciato un raduno per il 10 agosto e si prepara a firmare il contratto con un difensore bosniaco. L’obiettivo è completare la campagna di rafforzamento con l’ingaggio di un ultimo giocatore straniero. Nei prossimi giorni sarà ufficializzato l’accordo con Korlatovic, che rappresenta l’ultimo innesto previsto. La società sta accelerando le operazioni per chiudere il mercato estivo con l’arrivo di una difesa straniera.