Il Bologna che parte oggi per il ritiro di Valles è un enigma viaggiante. Un anno fa Italiano aspettava l’arrivo già certo di Immobile e Bernardeschi, oggi Tedesco scommette su una squadra che potrebbe cambiare volto in modo importante durante le due settimane di ritiro. O anche dopo. Con il Mondiale che si chiude, molte strategie di mercato saranno più chiare, gli affari troveranno una quadra, i tasselli mancanti completeranno il mosaico. Si attendono risposte definitive da Lucumi e Freuler (considerati partenti certi) e tracce di futuro da Orsolini e Ferguson. Si spera che i predatori del mercato non rapiscano insieme Rowe e Castro. E che i buchi di organico già acclarati (terzino di fascia sinistra, centrale difensivo e centrocampista) vengano chiusi in fretta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tante incognite: la certezza è sempre Sartori

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Giustizia tributaria, Pres. Carolina Lussana: "La certezza del diritto passa da una magistratura professionale, specializzata e sempre più efficiente"La giustizia tributaria è fondamentale per la legalità economica e richiede una magistratura professionale, specializzata e più efficiente.

Pagelle Atalanta Bologna: Orsolini entra e graffia, Rowe sempre più certezza! Carnesecchi decisivo, l’attacco nerazzurro non punge VOTINella partita tra Atalanta e Bologna, il debutto di Orsolini ha portato un gol che ha influenzato l’andamento dell’incontro.

Argomenti più discussi: Massimo Mauro: Spalletti è la certezza della Juventus, ma servono rinforzi di alto livello; Massimo Mauro | Juve preoccupa tutto Kolo non è Haaland Spalletti la certezza; Massimo Mauro | Non si può correre dietro a Kolo Muani come fosse Haaland Da Massara mi aspetto questo colpo.

Un derby, tante incognite. Stasera dentro o fuori. I nodi di Hiljemark e i ballottaggi ovunqueLa partita. Dentro o fuori. Fiorentina o Pisa. Chi perde ha un piede in Serie B. Non c’è spazio per l’errore, nemmeno per quanto riguarda la formazione iniziale. Hiljemark in conferenza stampa sabato ... lanazione.it