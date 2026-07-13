Tante incognite | la certezza è sempre Sartori
Il Bologna partirà oggi per il ritiro di Valles con una formazione ancora in fase di definizione. A un anno di distanza, la squadra sembra più incerta rispetto all’epoca in cui si puntava su acquisti già stabiliti. Quest’anno, l’allenatore Tedesco prevede un possibile cambiamento significativo della rosa nel corso delle due settimane di preparazione, senza conferme su eventuali nuovi acquisti o cessioni.
Il Bologna che parte oggi per il ritiro di Valles è un enigma viaggiante. Un anno fa Italiano aspettava l’arrivo già certo di Immobile e Bernardeschi, oggi Tedesco scommette su una squadra che potrebbe cambiare volto in modo importante durante le due settimane di ritiro. O anche dopo. Con il Mondiale che si chiude, molte strategie di mercato saranno più chiare, gli affari troveranno una quadra, i tasselli mancanti completeranno il mosaico. Si attendono risposte definitive da Lucumi e Freuler (considerati partenti certi) e tracce di futuro da Orsolini e Ferguson. Si spera che i predatori del mercato non rapiscano insieme Rowe e Castro. E che i buchi di organico già acclarati (terzino di fascia sinistra, centrale difensivo e centrocampista) vengano chiusi in fretta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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