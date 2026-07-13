Il governo italiano ha annunciato che continuerà a sostenere le sanzioni contro la Russia e gli aiuti all’Ucraina. Questa decisione è stata comunicata durante una conferenza a Bruxelles, dove un rappresentante ha affermato che l’Italia intende essere sempre presente e partecipe nelle iniziative di sicurezza europea. Non sono stati forniti dettagli specifici sui tipi di aiuti o sulle misure adottate, ma si ribadisce il sostegno alla sovranità e all’indipendenza dell’Ucraina.

(Agenzia Vista) Bruxelles, 13 luglio 2026 "L'Italia sarà sempre presente, sarà parte integrante. Lavoriamo per garantire l'indipendenza dell'Ucraina, la sovranità dell'Ucraina. Tutto questo, ovviamente, per costruire la pace; l'obiettivo finale è la pace. Però dobbiamo sempre ricordare che c'è un aggressore e c'è un aggredito. E il fatto che oggi qua si discuta delle sanzioni da infliggere alla Russia, è chiaro che l'Europa riconosce nella Russia l'aggressore e nell'Ucraina l'aggredito", così il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Bruxelles per il Consiglio degli Affari Esteri. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Società soggetta a direzione e coordinamento di Editoriale Nazionale S. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Tajani: Sanzioni alla Russia e aiuti a Kiev, Italia fa la sua parte per la sicurezza europea

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