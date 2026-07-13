Tajani ribadisce | Sì alle sanzioni ai coloni israeliani in Cisgiordania ma vediamo quali Non so se si potrà decidere prima delle elezioni
Il ministro degli Esteri ha confermato che le sanzioni contro i coloni israeliani in Cisjordania sono una possibilità, ma senza indicare una tempistica precisa. Ha aggiunto che si valuteranno le modalità prima di decidere, senza escludere un'eventuale decisione prima delle elezioni. Le sue dichiarazioni sono state fatte durante una riunione del Consiglio degli Esteri europeo.
Il ministro degli Esteri Antonio Tajani torna per l’ennesima volta a parlare di sanzioni ai coloni israeliani. A margine del Cae, il Consiglio degli affari esteri, il ministro ribadisce che l’ Italia sostiene le sanzioni al ministro Ben-Gvir ed è “ contraria agli insediamenti dei coloni in Cisgiordania” per questo “siamo per infliggere anche delle sanzioni “, ma “vediamo quali”. Nello specifico, sulle sanzioni ai prodotti degli insediamenti, Tajani puntualizza: “Esaminiamo la proposta, e vediamo quale sarà. Credo che debba essere approvata all’unanimità visto che si tratta di una scelta politica e non commerciale. Esamineremo nel dettaglio le proposte, le valuteremo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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