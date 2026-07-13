Tajani ribadisce | Sì alle sanzioni ai coloni israeliani in Cisgiordania ma vediamo quali Non so se si potrà decidere prima delle elezioni

Notizia in breve

Il ministro degli Esteri ha confermato che le sanzioni contro i coloni israeliani in Cisjordania sono una possibilità, ma senza indicare una tempistica precisa. Ha aggiunto che si valuteranno le modalità prima di decidere, senza escludere un'eventuale decisione prima delle elezioni. Le sue dichiarazioni sono state fatte durante una riunione del Consiglio degli Esteri europeo.