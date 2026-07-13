L'Argentina ha superato la Svizzera 3-1 ai supplementari nei quarti di finale, dopo che la partita si era conclusa sul 1-1 nei tempi regolamentari. La Svizzera è rimasta in dieci uomini al 72° minuto a causa di un'espulsione. Nei supplementari, Alvarez e Lautaro hanno segnato i gol decisivi per l'Argentina. La squadra sudamericana si è qualificata per la semifinale, che giocherà contro l'Inghilterra mercoledì sera.

L'Argentina è la quarta semifinalista del Mondiale, troverà l'Inghilterra mercoledì sera (ore 21) ad Atlanta in una sfida da altri tempi. Nei quarti, superata 3-1 ai tempi supplementari la Svizzera, rimasta in 10 al 72' per l'espulsione di Embolo. Decisivi il gioiello di Julian Alvarez e il timbro finale in tap-in di Lautaro Martinez per chiudere la gara., Durante i 90', l'albiceleste era passata avanti al decimo minuto con il colpo di testa di Mac Allister, su assist da calcio d'angolo di Messi. Il pareggio elvetico è arrivato al 67' con una bella combinazione in area e il destro all'angolino dell'ex Bologna, Dan Ndoye, che ha bucato il Dibu Martinez. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Svizzera in 10, Alvarez e Lautaro decisivi ai supplementari: Argentina, semifinale con l'Inghilterra

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