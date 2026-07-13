Superenalotto Toscana protagonista | centrati quattro ‘5’ per oltre 59mila euro

Da lanazione.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nelle estrazioni di venerdì 10 e sabato 11 luglio, in Toscana sono stati centrati quattro premi di categoria “5” nel Superenalotto, per un totale di oltre 59mila euro.

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Firenze, 13 luglio 2026 – La Dea bendata torna a baciare la Toscana col Superenalotto che torna a premiare la nostra regione. Come riporta Agipronews, nei concorsi di venerdì 10 e sabato 11 luglio, nella nostra regione sono stati centrati quattro “5” per un totale che supera i 59mila euro.     https:www.lanazione.itla-speziacronacadalila-bagnuli-milano-casa-mare-uw7wi1u5 Centrati quattro ‘5’ per oltre 59mila euro. Nell’estrazione di venerdì sono stati realizzati tre “5” da 11.266,70 euro ciascuno: due sono stati messi a segno presso il “Tabacchi 92” situato in via del Canto, 2 a Borgo San Lorenzo, in provincia di Firenze. Il terzo premio è andato, invece, a Calcinaia, dove la fortunata schedina è stata giocata presso la “Tabaccheria” in via Tosco Romagnola, 128 B. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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