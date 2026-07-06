Nell’ultima estrazione del SuperEnalotto, in Toscana sono stati centrati due premi da oltre 42mila euro ciascuno con cinque punti. Le vincite si sono verificate in due diverse città della regione. Nessun jackpot da milioni di euro è stato assegnato, ma le vincite di questa portata portano l’attenzione sulla regione. I numeri estratti sono stati diffusi ufficialmente e le schedine vincenti sono state convalidate presso punti vendita autorizzati.

Firenze, 6 luglio 2026 – La Dea bendata torna a baciare la Toscana, che torna protagonista anche nell’ultima estrazione del SuperEnalotto con ben due vincite.. Come riporta Agipronews, la Toscana infatti è stata ad un passo dal “6”. Nello specifico, nell’estrazione di venerdì 3 luglio nella nostra regione sono stati centrati due “5” da 21.060,44 euro ciascuno, per un totale che supera i 42mila euro. La schedina di un fortunato giocatore ha centrato la vincita a Follonica, in provincia di Grosseto. La fortunata schedina è stata giocata presso il “Tabacchi di Battaglia Raul” in Via Roma, 72. L’altro premio è andato a Viareggio, in provincia di Lucca, dove la fortunata schedina è stata giocata presso la "Tabaccheria Flosi” in Piazza Garibaldi, 5. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Superenalotto, Toscana protagonista: centrati due 5 da oltre 42mila euro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

SuperEnalotto, Campania protagonista: centrati due “5” da oltre 40mila euroNell’estrazione del SuperEnalotto di martedì 23 giugno 2026, in provincia di Napoli sono stati vinti due premi da 20.

Leggi anche: SuperEnalotto, centrati due 5 da oltre 111mila euro

Si parla di: Gratta e vince 20mila euro, colpaccio fortunato ai Gigli.

Superenalotto, Toscana protagonista: centrati due 5 da oltre 42mila euroUna fortunata schedina è stata giocata a Follonica e l’altra a Viareggio, i vincitori portano a casa oltre 21mila euro ciascuno ... lanazione.it

Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di giovedì 7 maggio 2026: numeri vincenti e quote. Nessun 6 né 5+, centrati due 5 da 97mila euroEstrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, i numeri vincenti di giovedì 7 maggio 2026: su Leggo.it a questa pagina le estrazioni in tempo reale, tutti i numeri vincenti e le quote, con il ... leggo.it