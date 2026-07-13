Oltre due ore e mezza di pura energia: i musicisti hanno ripercorso la carriera dalle hit del passato, fra cui la cover di Â«Up patriots to armsÂ» di Battiato, fino ai brani del disco uscito a marzo Oltre quattromila hanno saltato, ballato, cantato con Samuel, Max Casacci, Boosta, Ninja e Vicio: domenica 12 luglio i Subsonica sono approdati nella cavea dellâ??Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone con il loro tour estivo Â«Terre rare 96-26Â», partito da Padova il 26 giugno scorso e con cui il gruppo di rock elettronico torinese festeggia i trentâ??anni di carriera. Per lâ??occasione i fan hanno trovato allâ??ingresso della venue... 🔗 Leggi su Video.corriere.it

© Video.corriere.it - Subsonica, la band accende la cavea con una tappa di «Terre rare 96-26»: per i 30 anni un'opera di Pistoletto (firmata dal pubblico)

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