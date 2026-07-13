Strage dei treni La carezza di Mattarella | Vicinanza alle famiglie

Notizia in breve

Un incidente ferroviario ha causato dieci vittime. Il presidente della Repubblica ha espresso vicinanza alle famiglie delle vittime, sottolineando il dolore per la tragedia. La vicenda risale a dieci anni fa, ma il ricordo resta vivo tra i familiari e le comunità coinvolte. Nessuna ulteriore informazione sulle cause o le indagini è stata fornita.