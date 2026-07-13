Strage dei treni La carezza di Mattarella | Vicinanza alle famiglie
Un incidente ferroviario ha causato dieci vittime. Il presidente della Repubblica ha espresso vicinanza alle famiglie delle vittime, sottolineando il dolore per la tragedia. La vicenda risale a dieci anni fa, ma il ricordo resta vivo tra i familiari e le comunità coinvolte. Nessuna ulteriore informazione sulle cause o le indagini è stata fornita.
Il tempo passa, il dolore resta immobile. Dieci anni di calendari sfogliati non scalfiscono una ferita ancora aperta. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, torna ad Andria per il decennale della strage ferroviaria del 12 luglio 2016, quando due treni della Ferrotramviaria si scontrarono frontalmente sulla tratta a binario unico Andria-Corato: 23 morti, 51 feriti. Una cerimonia istituzionale, ma prima ancora, un segnale di condivisione verso un territorio che non ha mai smesso di elaborare quel lutto collettivo. Il capo dello Stato arriva sul piazzale della stazione poco prima delle 11, accolto dall’applauso della folla. Stringe le mani dei familiari delle vittime e dei superstiti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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