Stop all’Hub dei rifiuti plastici la Conferenza dei servizi rinvia
La Conferenza dei servizi decisoria si è riunita questa mattina a Napoli e ha deciso di rinviare di due mesi l’autorizzazione definitiva all’Hub per il riciclo dei rifiuti plastici nell’area industriale di Solofra. La decisione ha portato alla sospensione temporanea del progetto, con un nuovo incontro programmato tra due mesi. La riunione si è conclusa con una fumata nera, senza un via libera immediato.
Tempo di lettura: 2 minuti Arrivalafumata nera,con un rinvio di due mesi in Conferenza dei Servizi decisoria riunitasi questa mattina a Napoli, chiamata a esprimersi sul via libera definitivo a ll’Hub per il riciclo dei rifiuti plastici nell’area industriale di Solofra. L’iter autorizzativo, giunto a un passaggio che si preannunciava cruciale, si blocca così a causa di significative carenze documentali. Durante il tavolo tecnico sono emerse diverse criticità nei faldoni presentati dalla società proponente. Lacune e dubbi interpretativi che non hanno permesso agli enti coinvolti di chiudere positivamente il procedimento amministrativo. Di... 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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