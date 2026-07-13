Stop all’Hub dei rifiuti plastici la Conferenza dei servizi rinvia

Notizia in breve

La Conferenza dei servizi decisoria si è riunita questa mattina a Napoli e ha deciso di rinviare di due mesi l’autorizzazione definitiva all’Hub per il riciclo dei rifiuti plastici nell’area industriale di Solofra. La decisione ha portato alla sospensione temporanea del progetto, con un nuovo incontro programmato tra due mesi. La riunione si è conclusa con una fumata nera, senza un via libera immediato.