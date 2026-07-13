Stones ha manifestato interesse a giocare in Italia e ha richiesto uno stipendio di 6 milioni di euro all’anno. Un intermediario ha presentato la sua candidatura a Inter e Juventus, due delle principali squadre del campionato. La proposta è in fase di valutazione, ma al momento non sono stati presi decisioni definitive. La trattativa riguarda la possibilità di inserire il difensore nel campionato italiano, in un contesto di interesse da parte di entrambi i club.

di Stefano Cori Stones avrebbe aperto alla possibilità di giocare nel campionato italiano. Un intermediario lo ha proposto a due top club come Inter e Juve. Uno dei nomi che può stuzzicare le fantasie dei club di tutto il Mondo è John Stones. Difensore centrale classe 1994 che dopo dieci anni trascorsi al Manchester City con Pep Guardiola ha deciso di intraprendere una nuova avventura. Attualmente è svincolato, dunque può essere ingaggiato a parametro zero, per lui ci vuole un top club. Stones avrebbe aperto alla possibilità di giocare nel campionato italiano. Un intermediario lo ha proposto a due top club come Inter e Juventus. A riportarlo è Nicolò Schira su X. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Stones è stato proposto a Inter e Juventus, 6 milioni l’anno la sua richiesta: può essere un’opportunità

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