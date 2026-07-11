Il Milan ha speso circa 30 milioni di euro con i bonus per acquistare Mario Gila. Thomas Kristensen è stato proposto al club, che potrebbe aggiungere altri rinforzi al reparto. La società non ha ancora annunciato ulteriori acquisti.

Il Milan ha concluso l'operazione Mario Gila, spendendo circa 30 milioni di euro con i bonus. Occhio però che il club potrebbe non aver finito con i colpi per il reparto rossonero. promowebappCome scrive Tuttomercatoweb, Thomas Kristensen è stato proposto negli scorsi giorni al Milan, anche se l'arrivo di Mario Gila potrebbe rendere più difficoltoso un accordo tra le parti. La valutazione dell' Udinese potrebbe essere sui 25 milioni di euro. Ecco il suo rendimento: I possibili scenari in difesa: la situazione di Tomori e l'ombra di Inácio. Da capire quali saranno le mosse del club in difesa: con l'arrivo di Gila è probabile che Tomori venga ceduto magari in Premier League. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Thomas Kristensen è stato proposto al Milan: ecco la sua valutazione

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