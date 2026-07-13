Stipsi ed emorroidi | quando intervenire e quali terapie possono restituire il benessere intestinale

La stipsi cronica e le emorroidi sono tra le patologie proctologiche più comuni negli adulti. Spesso vengono gestite con soluzioni temporanee, ma possono causare dolore, fastidio e disagio quotidiano. La decisione di intervenire dipende dalla gravità dei sintomi e dall’efficacia delle terapie conservative. Le opzioni di trattamento includono modifiche dello stile di vita, terapie farmacologiche e interventi chirurgici, in base alla condizione clinica.

La stipsi cronica e le emorroidi rappresentano due delle patologie proctologiche più diffuse nella popolazione adulta. Spesso sottovalutate o trattate con rimedi temporanei, possono incidere in modo significativo sulla qualità della vita, generando fastidio, dolore e disagio quotidiano. Oggi, grazie a diagnosi sempre più precise e a tecniche chirurgiche mini-invasive, è possibile affrontare queste condizioni in modo mirato, sicuro ed efficace. Ne parliamo con il dottor Sergio Agradi, responsabile dell’Unità Operativa di Proctologia e Pelviperineologia del Policlinico San Pietro, centro di riferimento nella bergamasca per i disturbi del... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Prolasso Rettale ed Emorroidi: sintomi, cause e nuove cure

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