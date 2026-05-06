benessere psicofisico e terapie naturali

Nel fine settimana, gli spazi della Fonderia Napoleonica saranno teatro di diversi eventi dedicati al benessere psicofisico e alle terapie naturali. Le giornate di sabato e domenica vedranno la presenza di attività e incontri rivolti a promuovere il riequilibrio energetico e il miglioramento della salute. L’iniziativa coinvolge vari operatori e si svolge in un ambiente aperto al pubblico interessato a scoprire pratiche e metodologie legate al benessere olistico.

Sabato e domenica gli spazi della Fonderia Napoleonica ospiteranno una serie di eventi dedicati al benessere psicofisico e al riequilibrio energetico. Si tratta di una prima edizione, con la direzione del Soul Contact Center e il patrocinio del Comitato Tecnico Scientifico delle DBN della Regione Lombardia, che nasce con l’obiettivo di creare connessioni tra professionisti delle discipline bionaturali e pubblico, offrendo un’esperienza immersiva e multisensoriale. Due giornate dedicate alle pratiche olistiche, con la partecipazione di operatori qualificati, conferenze tematiche, incontri di approfondimento e dimostrazioni pratiche negli stand.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Questionari per il benessere psicofisico.

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