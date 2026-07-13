Stellantis la cura Filosa funziona | migliorano le vendite

Stellantis registra un aumento delle vendite dopo l’arrivo del nuovo amministratore delegato, Antonio Filosa. Con un’esperienza iniziata in Fiat nel 1999, Filosa è considerato un veterano del gruppo. La sua gestione sembra aver portato benefici finanziari all’azienda, che ha mostrato miglioramenti nei risultati di vendita. La strategia adottata sotto la sua guida ha contribuito a rafforzare la performance commerciale del gruppo.

L'arrivo del nuovo Amministratore Delegato, sembra aver fatto bene a Stellantis. Antonio Filosa è un "veterano" del gruppo italo-francese (la sua carriera inizia in Fiat nel 1999) e la sua esperienza si sta rivelando preziosa per migliorare i conti dell'azienda. Nel secondo trimestre 2026, le consegne sono cresciute del 10%. Soprattutto grazie agli USA, Paese che Filosa conosce molto bene.Questione di dinamicheRavvivare le vendite è parte della strategia di sviluppo proposta da Filosa. Un piano d'investimento da 60 miliardi di euro entro il 2030, concentrato sulla costruzione di una gamma prodotto coerente con la domanda del pubblico, sulla riorganizzazione dei marchi del gruppo - si parla di alcune chiusure - e sulla volontà di siglare collaborazioni con altri attori dell'industria. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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