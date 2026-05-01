Stellantis ha registrato un miglioramento dei propri indicatori finanziari nel primo trimestre del 2026, segnando un ritorno alla redditività dopo periodi di difficoltà. La casa automobilistica ha comunicato che le performance sono state positive, con indicazioni di una svolta nella gestione economica. La notizia arriva in un momento in cui l'azienda sta riorganizzando le proprie strategie per consolidare i risultati ottenuti.

Per Stellantis il primo trimestre 2026 si è distinto per il ritorno alla redditività e il miglioramento dei principali indicatori. Il ceo Antonio Filosa, dialogando con gli analisti, si è detto fiducioso nella svolta, pur riconoscendo la situazione geopolitica di estrema incertezza: «Stiamo vedendo i primi risultati delle azioni intraprese per riportare Stellantis su un percorso di crescita sostenibile e profittevole». Ciononostante, ieri la Borsa ha girato le spalle al gruppo: il titolo, infatti, è arrivato a perdere fino al 10% per poi chiudere la giornata giù del 6,3%, a 6,21 euro, rispetto al minimo di 5,95 euro toccato al mattino. Le ragioni vanno ricercate, secondo il mercato, in una ripresa ancora contrassegnata da incertezze e da alcuni dati su cui hanno inciso componenti straordinarie.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Stellantis rivede il profitto. Filosa: "Partita la svolta"

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