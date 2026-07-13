Stellantis aumenta le vendite in Europa e nel mondo ma si ferma a Mirafiori | mancano i motori per la produzione

Stellantis ha registrato un incremento nelle vendite sia in Europa che a livello globale. Tuttavia, lo stabilimento di Mirafiori è momentaneamente fermo a causa della carenza di motori necessari alla produzione. La situazione evidenzia le criticità dell’azienda nel mantenere attiva la produzione nello stabilimento storico nel Paese di origine, nonostante i dati positivi sulle vendite. La mancanza di componenti essenziali ha bloccato le linee di montaggio, rallentando le attività nello stabilimento.

Stellantis aumenta la produzione in Europa e nel mondo ma si ferma lo stabilimento storico di Mirafiori perché mancano i motori. Un paradosso che mette in luca le difficoltà dell’ex Fiat di correre adeguatamente nel suo Paese di origine. I dati sulla produzione: + 10%. Stellantis stima un nuovo aumento delle consegne nel secondo trimestre. Le consegne consolidate per i tre mesi chiusi al 30 giugno segnano 1,6 milioni di unità, con un aumento del 10% rispetto all’anno precedente. La crescita, segnala una nota, è stata trainata principalmente dal Nord America e dall’Europa allargata, parzialmente compensata da volumi inferiori in Medio Oriente e Africa, a causa del conflitto nella regione, e in Sud America, per effetto della debolezza del mercato argentino. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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