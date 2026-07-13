Le linee di produzione del polo di Mirafiori sono rimaste ferme oggi, lunedì 13 luglio. La sospensione riguarda le linee di carrozzeria della fabbrica. La decisione è stata comunicata nei giorni precedenti. Non sono state fornite spiegazioni ufficiali sui motivi del blocco. La produzione delle Fiat 500 Hybrid è stata interrotta senza indicazioni su quando riprenderà.

La notizia, annunciata già nei giorni scorsi, è diventata realtà: oggi, lunedì 13 luglio, le linee delle carrozzerie del polo torinese di Stellantis sono rimaste immobili. Al centro del blocco c’è la produzione della Fiat 500 Ibrida, l’auto simbolo su cui si reggono le speranze di rilancio dello stabilimento. La motivazione ufficiale fornita dall’azienda è una temporanea mancanza di motori. Un intoppo tecnico, sulla carta, che nasconde però dinamiche ben più profonde. L’allarme dei sindacati: “Non è un caso isolato”. Dietro le giustificazioni logistiche dell’azienda si nasconde la preoccupazione dei rappresentanti dei lavoratori. Le sigle sindacali, Fiom in testa, hanno lanciato un allarme accorato: i blocchi a singhiozzo non sono eccezioni improvvise ma segnali strutturali di una fragilità di fondo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Stellantis, Mirafiori si ferma ancora: cosa c’è dietro il blocco delle Fiat 500 Hybrid

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