stanchezza estiva come ritrovare energia quando il caldo ti mette ko

Durante i mesi più caldi, molte persone si sentono già stanche al risveglio e cercano spesso una pausa. Questa condizione, nota come stanchezza estiva, è comune e può ridurre la concentrazione, la produttività, l’umore e la qualità della vita.

Durante i mesi più caldi ti capita di sentirti scarica già dal mattino o di desiderare continuamente una pausa? Non sei la sola. La cosiddetta stanchezza estiva è una condizione piuttosto diffusa che può influenzare concentrazione, produttività, umore e qualità della vita. Il caldo intenso, l’umidità, la sudorazione e il cambiamento di alcune abitudini, infatti, possono mettere a dura prova tutto l’organismo. Basta poco, però, per ritrovare la vitalità. Perché il caldo ti fa sentire più stanca?. Quando le temperature esterne sono elevate, l’organismo attiva diversi meccanismi per disperdere il calore, fra cui l’aumento della sudorazione, l’allargamento dei vasi sanguigni, l’accelerazione del battito cardiaco. 🔗 Leggi su Dilei.it

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Caldo, stanchezza e malesseri la natura può aiutare molto

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