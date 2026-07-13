Ssc Napoli | il programma delle amichevoli estive

Da forzazzurri.net 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Napoli ha annunciato il calendario delle amichevoli estive in vista della stagione del Centenario. La squadra si prepara con due ritiro principali, a Dimaro e Castel di Sangro, per affrontare gli impegni sia in Italia che in Europa. La preparazione prevede diverse partite amichevoli per il team, che si sta preparando al nuovo ciclo sotto la guida del nuovo allenatore. La stagione si prospetta ricca di appuntamenti sia nazionali che internazionali.

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Tutto pronto il programma estivo del Napoli del nuovo tecnico Massimiliano Allegri. La SSC Napoli è pronta a tornare in campo. In vista di una stagione del Centenario ricca di impegni in Italia e in Europa, gli Azzurri svolgeranno la preparazione estiva nei due consueti ritiri di Dimaro e Castel di Sangro. Nel corso delle due fasi, il Napoli disputerà cinque amichevoli: due in Val di Sole e tre in Abruzzo. I tifosi presenti a Dimaro potranno assistere alle gare presso lo Stadio Comunale di Dimaro – SKI.IT Arena. I biglietti per le due amichevoli in Trentino saranno disponibili a partire dalle ore 12:00 del 14 luglio 2026 ai seguenti link: I... 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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