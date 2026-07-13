In Andalusia, le squadre di soccorso continuano a lavorare sui terreni bruciati e sui villaggi colpiti da uno degli incendi boschivi più gravi della Spagna. La Guardia Civil e i servizi di emergenza perlustrano le aree interessate, ancora sotto monitoraggio. Le operazioni di soccorso sono in corso nella regione di Almería, dove i danni causati dal incendio sono stati significativi. La situazione rimane sotto controllo, con interventi attivi nelle zone colpite.

(LaPresse) Proseguono senza sosta le operazioni di soccorso nella regione spagnola di Almería, dove squadre di emergenza e agenti della Guardia Civil stanno perlustrando i pendii devastati dalle fiamme e i villaggi distrutti da uno degli incendi boschivi più mortali della Spagna. Centinaia di vigili del fuoco, supportati da elicotteri e aerei antincendio, sono ancora impegnati nel tentativo di contenere il rogo, divampato all’inizio della settimana e costato la vita ad almeno 12 persone. Le fiamme hanno già distrutto circa 66 chilometri quadrati di foreste e terreni agricoli, un’area paragonabile per estensione a Manhattan. Le autorità hanno inoltre disposto l’evacuazione di 1. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Spagna, l’Andalusia devastata dall’incendio: soccorsi al lavoro sui terreni bruciati

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