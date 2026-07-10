Lamine Yamal si prepara a scendere in campo per la Spagna nel quarto di finale contro il Belgio a Los Angeles. L’allenatore della nazionale, Luis de la Fuente, ha dichiarato che il giovane attaccante è il miglior elemento offensivo che la Spagna potrà schierare nel Mondiale 2026. La partita si gioca nel pomeriggio, con Yamal pronto a mostrare le sue capacità sul campo.

"Offensivamente, il migliore Lamine Yamal è in arrivo nel Mondiale-2026". Lo afferma l'allenatore spagnolo Luis de la Fuente, alla vigilia del quarto di finale contro il Belgio a Los Angeles. Arrivato infortunato all'inizio del torneo, Lamine Yamal sembra crescere in potenza, anche se ha segnato solo un gol, contro l'Arabia Saudita (4-0) nel primo turno. "Offensivamente, il miglior Lamine è in arrivo. Non ha ancora raggiunto quel livello eccezionale a cui siamo abituati. L'altro giorno contro il Portogallo ha dovuto lavorare molto difensivamente contro un avversario molto potente come Nuno Mendes, fino a metterlo ko (Mendes è uscito ferito). 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - De la Fuente: "Per la Spagna è in arrivo il migliore Yamal"

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