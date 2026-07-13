Un dipendente di un ente sanitario è stato arrestato nell’ambito di un’indagine sul traffico illecito di oppioidi e fentanyl. L’indagine, nata dai controlli sul sostanza, ha scoperto un sistema di falsificazione e spaccio di farmaci tra le province di Lucca, Pistoia e Firenze. Altri tre soggetti sono stati coinvolti e sono ora sotto indagine. La questione riguarda il traffico di farmaci oppioidi e stupefacenti illegali.

LUCCA – Una complessa indagine contro il traffico illecito di farmaci oppioidi e stupefacenti, nata nell’ambito dei controlli mirati sul fentanyl, ha portato alla luce un collaudato sistema di falsificazione e spaccio tra le province di Lucca, Pistoia e Firenze. L’operazione, condotta dai carabinieri del Nas di Firenze sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Pistoia, ha condotto all’esecuzione di quattro misure cautelari emesse dal Gip nei confronti dei presunti responsabili. Al centro dell’inchiesta si trova una coppia di fidanzati, un uomo di 34 anni e una donna di 32 anni, originari di Pescia ma residenti ad Altopascio. Per i due giovani è scattata la misura dell’o bbligo di dimora nel comune di residenza, lo stesso provvedimento notificato a un terzo indagato cinquantenne. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Spaccio e consumo di fentanyl e oppioidi: in carcere un dipendente Estar, altri tre nei guai

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Fentanyl Dealer Exposes Rehab Center Fraud, Selling Drugs To Patients, Life On Skid Row

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