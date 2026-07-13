Spaccia hashish e cocaina mentre è a casa ai domiciliari | 39enne con una sfilza di precedenti sarà espulso dall’Italia
Un uomo di 39 anni, sottoposto agli arresti domiciliari, è stato sorpreso mentre spacciava hashish e cocaina nel suo appartamento. Nonostante la misura restrittiva, gestiva un’attività di vendita di droga dal salotto di casa. L’indagine ha portato al suo arresto e successivamente alla decisione di espellerlo dall’Italia. L’uomo aveva già numerosi precedenti penali legati a reati di droga.
Ospitaletto (Brescia), 13 luglio 2026 –?Anche se era agli arresti domiciliari gestiva un florido giro di spaccio direttamente dal salotto di casa. È accaduto a Ospitaletto. Nei giorni scorsi, gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Brescia hanno messo in manette un cittadino albanese di 39 anni, regolare sul territorio nazionale e con una lunga scia di precedenti per reati contro la persona, il patrimonio, resistenza e stupefacenti. Per lui si sono aperte le porte del carcere e, su disposizione del Questore, è scattata la revoca del permesso di soggiorno in vista della futura espulsione dall’Italia. A incastrare il pusher... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Segui gli aggiornamenti su Italia.
Nascondeva la cocaina nei pandori: 56enne condannato a 4 anni. In casa aveva anche dellhashish
Notizie e thread social correlati
Vico nel Lazio: spaccia cocaina in casa nonostante i domiciliariIn un’abitazione di Vico nel Lazio, un uomo sottoposto a domiciliari è stato arrestato dai Carabinieri per aver trasformato la sua casa in un centro...
Sorpreso in auto con cocaina, hashish e cartucce per pistola: ai domiciliariUn uomo di 54 anni è stato trovato in possesso di cocaina, hashish e cartucce per pistola durante un controllo.
Temi più discussi: Gestiva un business della droga casa e bottega: oltre 14.7 kg di stupefacente e 75.000 euro in contanti sequestrati tra macelleria al dettaglio e mura domestiche. Arrestato dalla Polizia di Stato - Questura di Roma | Polizia di Stato; Spaccio a Chiesanuova: arrestato un 40enne. Hashish e cocaina in casa e nel garage; Calci e vino contro i carabinieri per difendere la droga: pomeriggio di tensione al Quarticciolo; Spaccia hashish e cocaina mentre è a casa ai domiciliari: 39enne con una sfilza di precedenti sarà espulso dall’Italia.
Spaccia hashish e cocaina mentre è a casa ai domiciliari: 39enne con una sfilza di precedenti sarà espulso dall’ItaliaOspitaletto, il provvedimento è stato preso nei confronti di un 39enne albanese: per lui si sono aperte le porte del carcere. Al momento dell’arresto ha aggredito gli agenti ferendone uno ... ilgiorno.it
Battipaglia, nascondeva nel borsello cocaina, hashish e crack: arrestato spacciatore salernonotizie.it/2026/07/10/bat… x.com
La Polizia di Stato di Udine arresta spacciatore afghano trovato con hashish e cocaina in via della rosta. ?Nuovo colpo allo spaccio al dettaglio da parte della Squadra Mobile della Questura di Udine. Durante un servizio di appostamento, gli agenti hanno not facebook
Minorenne sorpreso a spacciare in stazione: cercava clienti tra i giovanissimi. È la seconda volta in una settimanaPADOVA - Scoperto mentre tentava di procacciarsi clienti per lo spaccio, un 17enne nordafricano è stato arrestato nella mattinata dell'8 ... msn.com