Un uomo di 39 anni, sottoposto agli arresti domiciliari, è stato sorpreso mentre spacciava hashish e cocaina nel suo appartamento. Nonostante la misura restrittiva, gestiva un’attività di vendita di droga dal salotto di casa. L’indagine ha portato al suo arresto e successivamente alla decisione di espellerlo dall’Italia. L’uomo aveva già numerosi precedenti penali legati a reati di droga.

Ospitaletto (Brescia), 13 luglio 2026 –?Anche se era agli arresti domiciliari gestiva un florido giro di spaccio direttamente dal salotto di casa. È accaduto a Ospitaletto. Nei giorni scorsi, gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Brescia hanno messo in manette un cittadino albanese di 39 anni, regolare sul territorio nazionale e con una lunga scia di precedenti per reati contro la persona, il patrimonio, resistenza e stupefacenti. Per lui si sono aperte le porte del carcere e, su disposizione del Questore, è scattata la revoca del permesso di soggiorno in vista della futura espulsione dall’Italia. A incastrare il pusher... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Ilgiorno.it - Spaccia hashish e cocaina mentre è a casa ai domiciliari: 39enne con una sfilza di precedenti sarà espulso dall’Italia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Nascondeva la cocaina nei pandori: 56enne condannato a 4 anni. In casa aveva anche dellhashish

Notizie e thread social correlati

Vico nel Lazio: spaccia cocaina in casa nonostante i domiciliariIn un’abitazione di Vico nel Lazio, un uomo sottoposto a domiciliari è stato arrestato dai Carabinieri per aver trasformato la sua casa in un centro...

Sorpreso in auto con cocaina, hashish e cartucce per pistola: ai domiciliariUn uomo di 54 anni è stato trovato in possesso di cocaina, hashish e cartucce per pistola durante un controllo.

Temi più discussi: Gestiva un business della droga casa e bottega: oltre 14.7 kg di stupefacente e 75.000 euro in contanti sequestrati tra macelleria al dettaglio e mura domestiche. Arrestato dalla Polizia di Stato - Questura di Roma | Polizia di Stato; Spaccio a Chiesanuova: arrestato un 40enne. Hashish e cocaina in casa e nel garage; Calci e vino contro i carabinieri per difendere la droga: pomeriggio di tensione al Quarticciolo; Spaccia hashish e cocaina mentre è a casa ai domiciliari: 39enne con una sfilza di precedenti sarà espulso dall’Italia.

Spaccia hashish e cocaina mentre è a casa ai domiciliari: 39enne con una sfilza di precedenti sarà espulso dall’ItaliaOspitaletto, il provvedimento è stato preso nei confronti di un 39enne albanese: per lui si sono aperte le porte del carcere. Al momento dell’arresto ha aggredito gli agenti ferendone uno ... ilgiorno.it

Battipaglia, nascondeva nel borsello cocaina, hashish e crack: arrestato spacciatore salernonotizie.it/2026/07/10/bat… x.com

Minorenne sorpreso a spacciare in stazione: cercava clienti tra i giovanissimi. È la seconda volta in una settimanaPADOVA - Scoperto mentre tentava di procacciarsi clienti per lo spaccio, un 17enne nordafricano è stato arrestato nella mattinata dell'8 ... msn.com