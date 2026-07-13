Spa chiama il mondiale risponde | il Belgio torna a decidere l' estate della Formula 1

Dal 17 al 19 luglio, il circuito di Spa-Francorchamps ospiterà il Gran Premio di Formula 1. La pista, situata nelle Ardenne, tornerà a essere teatro di gara dopo una pausa. È uno dei pochi tracciati ancora in calendario in grado di mettere in difficoltà i piloti più esperti. Le prove e le qualifiche si svolgeranno nelle giornate precedenti, con la gara che si terrà il 19 luglio.

Le Ardenne, a metà luglio, tornano a riempirsi di motori. Dal 17 al 19 il circus della Formula 1 si ferma a Spa-Francorchamps, uno dei pochi tracciati rimasti in calendario capaci ancora di incutere un po' di soggezione anche ai piloti più esperti. Settantunesima edizione del Gran Premio del Belgio, decima tappa di una stagione che qui arriva al suo giro di boa, con la pausa estiva ormai a un passo. Basta nominarlo, Spa, e chi segue questo sport da un po' sa già a cosa si va incontro. Il bosco che circonda la pista, il meteo che cambia idea da una curva all'altra (può piovere a Les Combes e restare asciutto a duecento metri di distanza), e soprattutto quel saliscendi di curve chiamato Eau Rouge-Raidillon che resta, ancora oggi, tra le cose più belle da vedere in un weekend di gara. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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