Sostenibilità e ricerca Università e stampa bussole per i giovani

Università e stampa sono punti di riferimento nel territorio, entrambi da tempo. Entrambi si rivolgono ai giovani e si focalizzano sul futuro, con un ruolo centrale nel promuovere sostenibilità e ricerca. La loro funzione è di orientare e informare le nuove generazioni, contribuendo a formare una coscienza collettiva e a guidare le scelte future. La relazione tra le due istituzioni rafforza il rapporto con la comunità locale e stimola l’innovazione.

IL RUOLO centrale dell’ Università nel territorio è simile a quello del nostro giornale. Entrambi sono punti di riferimento da tempo. Entrambi guardano al futuro. Di condivisione, di conoscenze e di valori, relativamente alle diverse dimensioni della sostenibilità, con tutti i protagonisti del territorio, parlerà Elena Viganò, prorettrice dell’ Università degli studi di Urbino e professoressa di Economia agraria, alimentare ed estimo rurale. Introdotta da Valerio Baroncini, Vicedirettore de il Resto del Carlino, Viganò interverrà nel panel dedicato a "Dare credito alla terra", con lei, sono attesi anche gli interventi di Marco Lazzari, Responsabile del servizio Agri Banking di BPER Banca e di Enrico Rossi, Vicepresidente della Regione Marche e assessore all’Agricoltura. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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